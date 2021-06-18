Около Хмелевского под Саратовом Niva влетела в отбойник

Niva влетела в отбойник Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе вчера днем, 17 июня, Chevrolet Niva врезалась в отбойник.

- Авария случилась в 12:00 в 500 метрах от поворота на поселок Хмелевский на дороге Саратов — Красный Текстильщик. 64-летний водитель не справился с управлением и наехал на препятствие, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Шофер с травмами попал в больницу.

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