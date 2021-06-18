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Происшествия18 июня 2021 8:33

На Танкистов иномарка на пешеходном переходе сбила пенсионерку

Женщина с травмами госпитализирована
Ольга СимоноваОльга Симонова
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ДТП на Танкистов

ДТП на Танкистов

Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова вчера днем, 17 июня, сбили пенсионерку.

- Авария случилась в 16:00 напротив Танкистов, 70 40-летний водитель Skoda на пешеходном переходе наехал на 75-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

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