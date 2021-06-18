На Танкистов иномарка на пешеходном переходе сбила пенсионерку

ДТП на Танкистов Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова вчера днем, 17 июня, сбили пенсионерку.

- Авария случилась в 16:00 напротив Танкистов, 70 40-летний водитель Skoda на пешеходном переходе наехал на 75-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости