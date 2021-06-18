На Танкистов иномарка на пешеходном переходе сбила пенсионерку

ДТП на Танкистов
Фото: ГИБДД по Саратову
В Кировском районе Саратова вчера днем, 17 июня, сбили пенсионерку.
- Авария случилась в 16:00 напротив Танкистов, 70 40-летний водитель Skoda на пешеходном переходе наехал на 75-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
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