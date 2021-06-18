Порывистый ветер ожидается в Саратове в пятницу

В Саратовской области сегодня, 18 июня, ожидается теплая погода без осадков.

- Ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 6–11 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.

Температура днем поднимется до +22… +27 градусов.

В 2020 году 18 июня было тепло — +28…+30 градусов.

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