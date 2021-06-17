Саратовские чиновники займутся субсидиями для молочной отрасли

Сегодня, 17 июня, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам развития молочного скотоводства. Участвовали руководители животноводческих предприятий.

- Сегодня на развитие отрасли оказывают влияние различные факторы. Сказываются изменения конъюнктуры продовольственных рынков, сложности с обеспечением кормовой базы, последствия пандемии. Но, учитывая стратегическое значение молочного скотоводства, необходимо принять меры, чтобы не допустить падения производственных показателей. Резервы есть, — цитирует главу региона Telegram-канал «Пул №64».

В 2020 года по производству молока область заняла 12-е место в РФ и пятое — в ПФО. В этом году господдержка этой отрасли составила 106,6 миллионов рублей.

Также участники совещания, среди которых представители племзаводов «Трудовой» и «Мелиоратор», компаний «Агрофирма «Рубеж», «Ульяновский», «Агрос» и других, обсудили вопросы привлечения молодых кадров, расширения рынка сбыта, обучения новым технологиям и субсидирования отрасли.

По итогам совещания Радаев дал поручение региональным минсельхозу и минфину региона подготовить предложения по вариантам субсидирования отрасли и направить необходимые обращения в профильные комитеты федерального парламента.

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