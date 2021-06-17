Более четырех тысяч ветеранов Саратовской области нуждаются в помощи

В пресс-центре «КП-Саратов» рассказали о мерах соц и медподдержки ветеранов Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 17 июня, в пресс-центре «КП-Саратов» состоялся брифинг на тему «Социальная и медицинская поддержка и адаптация инвалидов боевых действий». Спикеры обсудили вопросы соц- и медподдержки военных инвалидов.

Заместитель председателя Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Николай Шуба рассказал, сколько ветеранов региона нуждаются в медицинской помощи: 2 800 человек считаются военными инвалидами, 1 903 — инвалидами боевых действий, 850 — получившими военные травмы, 28 — пострадавшие участники спецотрядов и 14 — инвалиды по ранениям. Всего в России учтены 193 тыс. военных инвалидов. Спикер отметил, что эти данные зачастую у разных ведомств расходятся.

Замначальника Областного госпиталя для ветеранов войн Надежда Шульпина рассказала, что в медучреждении воинам оказывается все необходимая помощь, проблем с госпитализацией нет. В том числе имеется водолечебница.

А заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева рассказала о льготах, которые полагаются ветеранам — 50-процентной компенсации трат на найм жилья, оплату капремонта; военным инвалидам — помимо вышеупомянутых двух, на оплату коммунальных услуг и обогрев домов без центрального отопления. Параллельно реализуется множество программ адаптации и дополнительного обучения для воинов.

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