В Энгельсе летчики дальней авиации ВКС провели командирские полеты

Фото пресс-службы дальней авиации

На аэродроме в Энгельсе Саратовской области прошли командирские полеты дальней авиации.

Фото пресс-службы дальней авиации

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе дальней авиации, экипажи более десятка стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС днем и ночью отрабатывали взлеты и посадки, дозаправку в воздухе, полеты строем и на малых высотах. Полеты прошли под руководством начальника штаба — заместителя командующего дальней авиации Воздушно-космических сил генерал-майора Сергея Кувалдина.

Фото пресс-службы дальней авиации

На земле военнослужащие отработали нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам.

Врио командира соединения гвардии подполковник Наиль Файзулин рассказал, что летная смена проводилась при сложной погоде — дождях и низкой облачности.

- Молодые офицеры на практике смогли увидеть, как опытный инструкторский состав справляется с поставленными задачами, — отметил он.