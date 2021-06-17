Объявлена дата публичных слушаний по присоединению Усть-Курдюма к Саратову

Фото из соцсети МО

Вчера, 16 июня, в пансионате Волжские Дали прошло заседание Общественного Совета Усть-Курдюмского муниципального образования. Депутаты обсудили вопрос присоединения МО к Саратову.

После заседания стала известна дата проведения общественных слушаний по этой теме — 28 июня. Пройдет оно в ДК села на Комсомольской, 30.

В заседании приняли участие вице-губернатор области Игорь Пивоваров, депутат облдумы Иван Бабошкин, глава Саратова Михаил Исаев и и.о. главы Саратовского района Андрей Шеметов.

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