В Саратовской области двое парней угоняли открытые автомобили для «покатушек»

В Марксе Саратовской области полиция задержала двоих парней по подозрению в серии угонов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, от рук злоумышленников пострадали пятеро автовладельцев.

Парни в течение трех месяцев угоняли открытые отечественные легковушки, чтобы покататься. Но на последнем угоне они решили подзаработать, сдав автомобиль в пункт приема металла и выручили за нее 15 тыс. рублей.

- Друг сказал, что это машина деда, и ее без проблем приняли, — рассказал на камеру полицейским один из задержанных.

О своих «подвигах» юноши не стеснялись рассказывать в социальных сетях, выкладывая селфи с угнанным транспортом.

На парней возбудили уголовные дела.

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