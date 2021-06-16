За прививку от коронавируса саратовцам дадут два выходных

Вакцина от коронавируса кроме иммунитета может подарить два выходных Фото: Александр Уриевский

Жителям Саратовской области дадут выходной за прививку от коронавируса. Постановление подписал глава регионального правительства Роман Бусаргин.

В документе указано, что на следующий после прививки день работодатели должны будут предоставить выходной с сохранением зарплаты.

Документ подписал Роман Бусаргин

- Работодатели из числа органов исполнительной власти, бюджетных учреждений обязаны предоставить выходной на следующий день после прививки (каждого этапа) с сохранением оплаты труда. Другим работодателям рекомендуется действовать по аналогичному алгоритму, — прокомментировал вице-губернатор.

Это означает, что в коммерческих организациях вопрос с выходными будет решаться по усмотрению руководства.

Выходной дадут, как после первой прививки, так и после укола вторым компонентом.

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