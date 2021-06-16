Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2021 13:28

За прививку от коронавируса саратовцам дадут два выходных

Автомобиль разыгрывать не будут
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вакцина от коронавируса кроме иммунитета может подарить два выходных

Вакцина от коронавируса кроме иммунитета может подарить два выходных

Фото: Александр Уриевский

Жителям Саратовской области дадут выходной за прививку от коронавируса. Постановление подписал глава регионального правительства Роман Бусаргин.

В документе указано, что на следующий после прививки день работодатели должны будут предоставить выходной с сохранением зарплаты.

Документ подписал Роман Бусаргин

Документ подписал Роман Бусаргин

- Работодатели из числа органов исполнительной власти, бюджетных учреждений обязаны предоставить выходной на следующий день после прививки (каждого этапа) с сохранением оплаты труда. Другим работодателям рекомендуется действовать по аналогичному алгоритму, — прокомментировал вице-губернатор.

Это означает, что в коммерческих организациях вопрос с выходными будет решаться по усмотрению руководства.

Выходной дадут, как после первой прививки, так и после укола вторым компонентом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.