За прививку от коронавируса саратовцам дадут два выходных

Вакцина от коронавируса кроме иммунитета может подарить два выходных
Фото: Александр Уриевский
Жителям Саратовской области дадут выходной за прививку от коронавируса. Постановление подписал глава регионального правительства Роман Бусаргин.
В документе указано, что на следующий после прививки день работодатели должны будут предоставить выходной с сохранением зарплаты.
Документ подписал Роман Бусаргин
- Работодатели из числа органов исполнительной власти, бюджетных учреждений обязаны предоставить выходной на следующий день после прививки (каждого этапа) с сохранением оплаты труда. Другим работодателям рекомендуется действовать по аналогичному алгоритму, — прокомментировал вице-губернатор.
Это означает, что в коммерческих организациях вопрос с выходными будет решаться по усмотрению руководства.
Выходной дадут, как после первой прививки, так и после укола вторым компонентом.
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