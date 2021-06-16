Для благоустройства сквера в Мирном переулке спилили деревья

В сквере в Мирном переулке спилили деревья. Фото Александра Васильева из группы «Саратов Life»

В центре Саратова идет благоустройство сквера в Мирном переулке.

В планах, как написал глава города Михаил Исаев в своем Инстаграм, заменить плитку и коммунальные сети, установить новые фонари, автополив, лавочки и урны, благоустроить центральную клумбу.

Однако горожане заметили, как рабочие спиливают деревья и задались вопросом: а кому они помешали?

В администрации снос зеленых насаждений назвали обновлением.

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