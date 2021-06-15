На Шехурдина мотоциклист опрокинулся и влетел в иномарку

ДТП на Шехурдина Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова сегодня вечером, 15 июня, случилось ДТП.

- На Шехурдина, 26Б 33-летний мотоциклист не справился с управлением, опрокинулся и столкнулся с Renault, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В больницу попал сам байкер и его 24-летняя пассажирка.

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