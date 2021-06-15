На новый саратовский пляж подбирают сотрудников

Михаил Исаев рассказал о ходе строительства нового пляжа

Сегодня, 15 июня, глава Саратова Михаил Исаев рассказал, как проходит подготовка к открытию нового пляжа на набережной.

- С самого утра в Саратове идет дождь, в связи с чем ежедневную планерку по обустройству инфраструктуры будущего пляжа перенесли на вечер, — пишет мэр.

Во время видеоконференции глава администрации обсудил организацию парковки и транспортной логистики на подъездах к Волге со 2-й Садовой, Шелковичной и Вольской.

Учреждению, которое в дальнейшем будет заниматься организацией работы пляжа, поручили продумать алгоритм функционирования, начать подбор персонала и закупку оборудования.

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