Грибники в поле в Красноармейском районе наткнулись на двухдневный труп

Грибники нашли в поле труп 60-летнего мужчины
Следователи Заводского района Саратова начали проверку по факту обнаружения трупа в Красноармейском районе.
По данным регионального СУ СК, вчера днем, 14 июня, в поле в 300 метрах от села Некрасово грибники наткнулись на тело мужчины.
Сотрудникам СК удалось установить личность погибшего. Им оказался 60-летний местный житель.
Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия и тело. Признаков насильственной смерти не нашли. По предварительным данным, мужчина скончался 2-3 дня назад. Сотрудники СК устанавливают причину смерти.
Ведется проверка.
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