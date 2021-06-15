Дожди покинут Саратовскую область в середине недели

Синоптик регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов» о погоде на эту неделю.

В ближайшие сутки, 15-16 июня, в Саратовской области сохранится неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением по региону южного циклона. Местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы, возможен град. Ветер веет с северо-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, при грозах обещают шквалистые порывы — до 15-20 м/с.

Ночью в ближайшие дни термометры региона покажут ночью от 13 до 18 градусов. Днем обещают от 23 до 28, на Востоке региона будет до +32°С.

Начиная с 17 июня, это будет четверг, в результате роста атмосферного давления дожди покинут область. Ветер скорректирует направление на северо-восточное, его скорость будет колебаться от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 15-17 м/с.

Ночью в четверг и пятницу, рассказала Лариса Александровна, будет от 9 до 14 градусов выше нуля, днем – от 22 до 27.

В Саратове в ближайшие два дня по ночам ожидают 15-17 градусов, завтра днем – от 25 до 27. Обещают кратковременные дожди (сегодня выпадет основная доля недельных осадков), при грозе шквалистые порывы усилятся до 15-18 метров в секунду.

17 июня в областном центре непогоды не ожидается. Термометры в конце рабочей недели покажут от 25 до 27 градусов тепла, по ночам – от 15 до 17.

В конце недели небольшой дождь пройдет на границе Саратовской и Самарской областей. В целом в регионе небо будет ясным.

По данным гидрометцентра, сегодня утром температура воды в Волгоградском водохранилище в районе Саратова составила 19,4 градуса тепла.

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