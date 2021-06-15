Два человека пострадали в ДТП на Усть-Курдюмской в Саратове

ДТП на Усть-Курдюмской Фото: ГИБДД по Саратову

В Волжском районе Саратова вчера, 14 июня, 25-летний водитель Datsun On-Do выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария случилась в 17:30 напротив Усть-Курдюмской, 71.

В ДТП пострадал сам виновник аварии и 66-летняя пассажирка Land Rover. Их с травмами госпитализировали.

ДТП на Усть-Курдюмской Фото: ГИБДД по Саратову

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