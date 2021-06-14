МЧС: на регион обрушатся ливни с грозами

Саратовцам снова придется достать зонтики Фото: Екатерина Семенова

Региональное МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Саратовской области.

Этой ночью, 15 июня, ожидаются ливни с грозами, выпадет более 15 миллиметров осадков. Ночью северо-восточный ветер достигнет в порывах 15 метров в секунду, днем он сменит направление на юго-западное и усилится до 20 м/с.

Но непогода не повлияет на температурный режим. Днем обещают от 20 до 25 градусов тепла, в Левобережье – от 26 до 31.

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