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Общество14 июня 2021 16:05

МЧС: на регион обрушатся ливни с грозами

Будет тепло
Дарья Васенина
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Саратовцам снова придется достать зонтики

Саратовцам снова придется достать зонтики

Фото: Екатерина Семенова

Региональное МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Саратовской области.

Этой ночью, 15 июня, ожидаются ливни с грозами, выпадет более 15 миллиметров осадков. Ночью северо-восточный ветер достигнет в порывах 15 метров в секунду, днем он сменит направление на юго-западное и усилится до 20 м/с.

Но непогода не повлияет на температурный режим. Днем обещают от 20 до 25 градусов тепла, в Левобережье – от 26 до 31.

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