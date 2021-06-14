Прокуратура разберется в деле об удержаниях горожан в саратовском реабилитационном центре

Прокуратура разберется в деле о насильственном удержании людей

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко сегодня, 14 июня, надзорный орган начал проверку по сообщению о незаконном удержании жителей одного из реабилитационных центров Саратова.

В прокуратуру поступило сообщение об удержании саратовцев в реабилитационном центре

Сотрудники прокуратуры Волжского района выехали на место и опросили работников центра, скоординировали работу следственно-оперативной группы. В данный момент устанавливается законность содержания саратовцев в учреждении, проверяют, не применялось ли к ним насилие.

Сотрудники прокуратуры опросили работников учреждения

- По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры опросили работников учреждения

Ход и результаты доследственной проверки находятся под контролем надзорного органа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.