Прокуратура разберется в деле об удержаниях горожан в саратовском реабилитационном центре

Прокуратура разберется в деле о насильственном удержании людей
По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко сегодня, 14 июня, надзорный орган начал проверку по сообщению о незаконном удержании жителей одного из реабилитационных центров Саратова.
В прокуратуру поступило сообщение об удержании саратовцев в реабилитационном центре
Сотрудники прокуратуры Волжского района выехали на место и опросили работников центра, скоординировали работу следственно-оперативной группы. В данный момент устанавливается законность содержания саратовцев в учреждении, проверяют, не применялось ли к ним насилие.
Сотрудники прокуратуры опросили работников учреждения
- По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры опросили работников учреждения
Ход и результаты доследственной проверки находятся под контролем надзорного органа.
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