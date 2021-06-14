В Саратове ищут жительницу Заводского района с темно-красным каре

Ирину Петрову не видели с 10 июня

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали в своем сообществе ориентировку на 46-летнюю жительницу Заводского района Саратова.

С 10 июня местонахождение Петровой Ирины Витальевны неизвестно. Поисковики сообщили приметы женщины: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, темно-красное каре, серые глаза. Горожанка была одета в белое платье до колен с принтом из красных и синих цветов, на ногах – черные босоножки.

Инфорг поисков Людмила: 89372240660. Если вы где-то видели Ирину, сообщите по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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