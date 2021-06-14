В Октябрьском районе появится ещё один спуск к Волге

Глава саратовской администрации Михаил Исаев поделился в своём Instagram планами по дальнейшему обустройству набережной.

- Набережную в ближайшие годы мы планируем продолжить вдоль города ниже по течению, - пишет мэр, - Сегодня после планерки на пляже побывал на 3-м Дегтярном проезде. Здесь имеется широкая дорога, ничто не препятствует обустройству нормативного тротуара и парковок.

Исаев пишет, что ближе к берегу есть гаражи и небольшой участок нефункционирующей железной дороги. Главе Октябрьского района поручили совместно с комитетом и управлением по имуществу продумать организацию там спуска к Волге и варианты перемещения лодочных баз.

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