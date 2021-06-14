Райян, Амели, Януш: в ЗАГСе рассказали, как оригинальные саратовцы называют детей

За прошедшие пять месяцев 2021 года в Саратовской области родились 7 328 малышей. 51% – мальчики, 49% – девочки. 82 пары детей оказались двойняшками.

- Больше всего близнецов зарегистрировано, конечно же, в Саратове – 35 пар. Также в лидерах среди муниципалитетов Энгельс и Балашов – там родилось 10 и шесть пар двойняшек соответственно, - рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Чаще всего девочек называли Софией, Викторией, Полиной, Ксенией и Миланой. Среди имен для мальчиков саратовцы больше всего предпочитали Артема, Михаила, Ивана, Максима и Егора.

Оригинальные жители региона назвали детей так: Амели, Райян, Капитолина, Микола, Вильгельм и Януш.

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