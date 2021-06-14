Марксовские врачи час безуспешно боролись за жизнь яростно исполосованного мужчины

Следователи СК и полиции устанавливают обстоятельства смерти жителя Маркса

Следователи Маркса Саратовской области занялись делом об убийстве местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, ранним утром вчерашнего дня, 13 июня, из общежития на 5-й линии в больницу привезли 47-летнего мужчину с множеством колото-резаных ранений груди, шеи, спины и живота. Врачи боролись за жизнь марксовца, но спасти его не удалось. Он умер спустя час после госпитализации.

Сейчас сотрудники СК и полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут убийцу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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