Более двух тысяч саратовцев изъявили желание поохотиться

На сегодняшний день, 14 июня, более двух тысяч жителей Саратовской области получили порядковые номера для участия в жеребьевке, которая распределит между ними разрешения на добычу кабана, сибирской косули, благородного и пятнистого оленей, лося.

- В этом году охотник имел право подать на жеребьевку не более одной заявки на получение разрешения на добычу не более одной особи одного вида охотничьих ресурсов на конкретный район добычи, - уточнили в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

Жеребьевку проведут 18 июня в 10:30 утра. Проконтролировать процесс охотники смогут лично, придя в комитет по адресу Университетская, 45/51, строение 1.

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