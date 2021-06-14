Из уха погибшего при невыясненных обстоятельствах балаковца шла кровь

В Балакове нашли труп местного жителя

Следователи Балакова Саратовской области проводят проверку по факту обнаружения тела местного жителя.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, 13 июня, около половины восьмого вечера, неподалеку от дома №7 на улице Вокзальная нашли мертвого мужчину. Приехавшие на место врачи скорой констатировали смерть.

Правоохранителям удалось установить личность погибшего. Им оказался 28-летний балаковец.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место и тело. Сотрудники СК обнаружили у покойного кровотечение из уха. Причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.

Ведется проверка.

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