Из холодных кранов в двух районах Саратова до полуночи не польется вода

Сегодня, 14 июня, в некоторых домах Ленинского и Волжского районов Саратова отключили холодную воду. Это связано с ремонтом труб.
В связи с аварией на Антонова, 5, сообщили в «Концессиях водоснабжения-Саратов», ограничена подача холодной воды в следующих домах на этой улице: 3, 3б, 4 и 5.
А для ремонта коммуникаций на 1-м проезде Скоморохова-Покровской выключили воду в следующих домах: 1-й проезд Скоморохова – от 1-го Покровского проезда до улицы Самойловская.
Включат воду примерно в полночь.
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