Из холодных кранов в двух районах Саратова до полуночи не польется вода

Сегодня, 14 июня, в некоторых домах Ленинского и Волжского районов Саратова отключили холодную воду. Это связано с ремонтом труб.

В связи с аварией на Антонова, 5, сообщили в «Концессиях водоснабжения-Саратов», ограничена подача холодной воды в следующих домах на этой улице: 3, 3б, 4 и 5.

А для ремонта коммуникаций на 1-м проезде Скоморохова-Покровской выключили воду в следующих домах: 1-й проезд Скоморохова – от 1-го Покровского проезда до улицы Самойловская.

Включат воду примерно в полночь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.