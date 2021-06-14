В Саратовской области за сутки произошло три заметных пожара

За прошедшие сутки в Саратовской области произошло три пожара. Два из них – 13 июня, один – сегодня, 14 июня, ночью.

В 15:35 на пульт в селе Балтай поступил сигнал о пожаре в бане на улице Колхозная. Огонь охватил 40 квадратных метров, два пожарных расчета успешно справились со своей работой.

Вечером, в 22:18, уже энгельсские расчеты тушили сарай в поселке Пробуждение, там огонь полыхал на 49 кв. метрах.

А позднее, в 2:27, два отряда пожарных Базарного Карабулака выехали на пожар в частном деревянном доме на улице Луначарского. Площадь пожара – 106 квадратных метров, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

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