Жители Набережной Космонавтов остались до вечера без холодной воды

Сегодня, 14 июня, в Волжском районе Саратова отключили холодную воду.

Как сообщили в «Концессиях водоснабжения-Саратов», отключение связано с ремонтом труб на Князевском взвозе, 3/5.

Примерно до 8 вечера холодной воды нет в следующих домах:

Князевский взвоз, 3/5;

Набережная Космонавтов, 2, 3, 4, 5.

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