Ещё 108 саратовцев сразил за сутки коронавирус

За минувшие сутки в Саратовской области прибавилось 108 коронавирусных больных.

На сегодняшний день, 14 июня, всего в регионе был зарегистрирован 64 261 случай заболевания COVID-19.

Выписали 61 320 человек, за эти сутки - 99.

В Саратове зарегистрировано 52 новых случая, в Энгельсском районе - 18, Балаковском - шесть, Петровском - пять, Алгайском, Балашовском, Ртищевском - по 4, Марксовском, Татищевском - по три, Вольском, Дергачевском, Саратовском, Хвалынском - по два, в Советском - один.

У 28 новых ковидных пациентов заболевание отягощено пневмонией.

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