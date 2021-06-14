Молодая пара попала в саратовскую больницу, перевернувшись в авто в 4:20

В Заводском районе перевернулось авто

Сегодня, 14 июня, ранним утром в Заводском районе Саратова произошло ДТП с двумя пострадавшими.

Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, в 4:20 возле дома №22/30 на улице Барнаульская 28-летний парень за рулем «Хонды» не справился с управлением. В результате машина перевернулась.

Пострадавших пришлось отвезти в больницу

Водителя и 25-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать.

В соцсети разместили фотографии с места происшествия. Автор поста прокомментировал произошедшее так:

- Не пейте за рулем!

Обстоятельства произошедшего выясняются

Был ли водитель пьян, пока остается неизвестным. Стражи порядка выясняют все обстоятельства трагедии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.