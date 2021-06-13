В Саратовской области произошел массовый мор рыбы и раков

Погибшая рыба. Кадр из видео
В Балакове Саратовской области произошел массовый мор рыбы и раков.
Видео местный житель Андрей Ерыгин заснял сегодня, 13 июня. На записи запечатлено множество дохлой рыбы.
Мужчина на видео говорит, что ЧП случилось около Саратовской ГЭС.
В администрации Балаковского района сообщили, что причастность предприятия к мору рыбы исключена.
- На предприятии не было аварийных либо нештатных ситуаций, способных спровоцировать гибель рыбы, — отмечает пресс-служба Саратовской ГЭС.
Причины произошедшего устанавливает администрация района. Специалисты уже направили информацию об инциденте в Минприроды, Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии.
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