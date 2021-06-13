Саратовец перевел онлайн-проститутке 13 тысяч рублей и не дождался ее

В Волжском районе Саратова обманули 33-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина в интернете нашел проститутку, связался с ней. Собеседница потребовала предоплату 13 тыс. рублей. Саратовец согласился, перевел, но дамы не дождался и пошел в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество.

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