В Саратовской области нашли предприятие-фантом по разведению стерляди

В Саратовской области нашли площадку-фантом по разведению стерляди.
- За весь период на нее было оформлено одно входящее эВСД на 50 тыс. штук живой молоди стерляди — 8 августа 2018 года, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Россельхознадзора.
После мониторинга информационной системы специалисты вместе с государственными ветеринарами выехали на место в село Теликовка Духовницкого района и не нашли там указанного предприятия.
После этого из системы площадку-фантом исключили.
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