Желающий избавиться от кредитов саратовец взял еще один и отдал мошеннику

В Саратове местный житель попался на удочку мошенников.

- У мужчины много кредитов, и он нашел юриста, который пообещал помочь избавиться от долгов за 100 тыс. рублей. Гражданин взял очередной займ, но после передачи денег аферист перестал отвечать на звонки, а долгов перед банками стало еще больше, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Полицейские возбудили уголовное дело и разыскали подозреваемого — 29-летнего жителя Энгельса. Ранее судимый за мошенничество мужчина признался в содеянном. Ему выписали подписку о невыезде.

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