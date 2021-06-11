На чиновников УКС в Саратове завели уголовное дело о халатности на 20 млн рублей

Следователи Кировского района Саратова завели уголовное дело о халатности руководства ГКУ СО «Управление капитального строительства».

По данным следствия, в сентябре 2020 года госучреждение и некое общество с ограниченной ответственностью заключили контракты на поставку в саратовскую поликлинику №1 медтехники, в частности видеобронхоскопа и видеоколоноскопа.

В декабре чиновники приняли оборудование, но оказалось, что оно не соответствует регистрационным удостоверениям. Попросту говоря, оно не может быть смонтировано в поликлинике. Ущерб федеральному бюджету оценили в 20 миллионов рублей.

О произошедшем стало известно после проверки регионального УФСБ и областной прокуратуры.

Расследование уголовного дела продолжается.

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