В Дергачах перезахоронили найденные в «Урочище гадючьем» останки героя ВОВ

В Дергачах прошла церемония перезахоронения останков героя ВОВ

Сегодня, 11 июня, в рабочем поселке Дергачи Саратовской области состоялась церемония перезахоронения останков героя Великой Отечественной войны старшего лейтенанта Афанасьева Алексея Андреевича.

Алексей Андреевич погиб, защищая Родину, неподалеку от села Протопоповка Бакалейского района Харьковской области в августе 1942 года.

- Останки Алексея Афанасьева были обнаружены поисковым отрядом «Ориентир» летом 2018 года в месте, которое называется «Урочище гадючье». 7 июня 2021 года на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области прошла торжественная церемония передачи останков солдата родственникам, - рассказали в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений.

Перед захоронением старшего лейтенанта отпели в храме Святого Архангела Михаила. Гражданская пканихида прошла у мемориала «Воинам-дергачевцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В церемонии в частности приняли участие родственники павшего воина и жители поселка.

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