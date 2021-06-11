Саратовцев предупреждают о непогоде пятничным вечером

В Саратовской области сегодня вечером, 11 июня, ожидается гроза со шквалистым ветром до 20 м/с и ливнями с градом.

- Эти неблагоприятные явления сохранятся ночью и днем 12 июня, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Также по 14 июня ожидается в Левобережье ожидается высокая пожарная опасность.

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