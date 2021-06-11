Радаев поздравил жителей Саратовской области с Днем России и вручил госнаграды

Сегодня, 11 июня, в преддверии Дня России в Саратове состоялось торжественное мероприятие, на котором губернатор Валерий Радаев поздравил всех собравшихся.

- Россия — наш общий дом, наша Родина, наше — все. Мы живем этим чувством, оно нас окрыляет, делает сильными, целеустремленными, гордыми за свое Отечество, – отметил глава региона.

Он напомнил о победах России вплоть до сегодняшнего дня, когда российские ученые первыми в мире зарегистрировали вакцину «Спутник».

Радаев заявил, что будет дорожить потенциалом Саратовской области и разворачивать его в сторону выполнения общенациональных задач.

- На сегодня у нас 100 инновационных предприятий, 60 из них выпускают конкурентоспособную продукцию. В области представлены офисы таких гигантов, как Норникель и Сбербанк. Саратовские вузы традиционно готовят отличных программистов. Мы выходим на практический этап развития Саратовской агломерации, где будут представлены цифровые сервисы нового поколения. По инициативе Вячеслава Володина приступаем к созданию технопарка. Этот многопрофильный инновационный комплекс станет для нас новой цифровой ступенью, центром притяжения молодых и амбициозных специалистов, — подчеркнул он.

Также на мероприятии он вручил госнаграды и паспорта граждан РФ юным саратовцам.

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