Под Саратовом зенитчики «отразили» авианалет противника

Фото Минобороны

В Саратовской области расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Центрального военного округа в ходе учений отразили авианалет условного противника на базу дальней авиации.

Как сообщили в Минобороны, по замыслу противник намеревался уничтожить в местах базирования сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Радиолокационная разведка подала сигналы о нападении, а силы зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» несколько минут сопровождали цели до полной их идентификации. Электронные пуски провели только после вхождения имитационных ракет в красную зону.

Таким образом, зенитчики подтвердили высокую готовность к внезапным вводным.

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