Фонтан в центре Саратова облили машинным маслом

Фонтан возле набережной облили машинным маслом

Вчера, 10 июня, вечером в одном из саратовских сообществ разместили фото облитого машинным маслом фонтана, расположенного на спуске к набережной Космонавтов.

На снимке запечатлен каскад с газоном, обрамляющий фонтан на пересечении улиц Октябрьская и Лермонтова. Видно, что место, на котором часто присаживаются отдохнуть горожане, облито желтоватой масляной жидкостью. Автор поста пишет:

- На гранитную плиту налили машинное масло, чтобы компании не сидели, боже, зачем так делать, — недоумевает Иван Десятников.

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