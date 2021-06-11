Фонтан в центре Саратова облили машинным маслом

Фонтан возле набережной облили машинным маслом
Вчера, 10 июня, вечером в одном из саратовских сообществ разместили фото облитого машинным маслом фонтана, расположенного на спуске к набережной Космонавтов.
На снимке запечатлен каскад с газоном, обрамляющий фонтан на пересечении улиц Октябрьская и Лермонтова. Видно, что место, на котором часто присаживаются отдохнуть горожане, облито желтоватой масляной жидкостью. Автор поста пишет:
- На гранитную плиту налили машинное масло, чтобы компании не сидели, боже, зачем так делать, — недоумевает Иван Десятников.
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