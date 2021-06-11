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Общество11 июня 2021 13:07

Идет подготовка к пуску троллейбуса между Саратовом и Энгельсом

Об этом сообщил Вячеслав Володин
Дарья Васенина
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Сегодня, 11 июня, в Telegram-канале сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина сообщили о подготвке к пуску троллейбуса между Саратовом и Эгельсом.

- На мосту начались работы по монтажу контактной сети - в рамках реализации проекта по восстановлению троллейбусного сообщения между двумя городами, - пишут в сообщении.

Работы проводятся ночью – с 10 вечера до 6 утра. Ограничивать движение на мосту из-за работ не планируется.

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