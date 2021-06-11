Жительница Саратова украла телефон с прилавка детских игрушек

В магазине на улице Тархова женщина украла телефон со стеллажа с детскими игрушками.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с заявлением о краже обратилась владелица гаджета.

Похищение попало на камеры видеонаблюдения. Участковый установил, что к краже может быть причастна 28-летняя ранее не судимая жительница Саратова. Ее доставили в отдел и изъяли мобильник.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу. Гражданке выписали подписку о невыезде.

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