В Саратове натуралисты получили условные сроки за посадку конопли в подвале дома

В Саратове осудили 33 и 35-летнего мужчин за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, группой лиц по предварительному сговору.

- В феврале 2021 года злоумышленники решили выращивать в подвале одного из домов коноплю для личного употребления. В интернете купили семена, высадили в грунт в ящики, смонтировали освещение и обогрев и ухаживали за растениями до тех пор, пока к ним не нагрянули полицейские 4 марта, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Свою вину натуралисты признали. Суд принял во внимание то, что ранее они в поле зрения полиции не попадали, и назначил обоим по 2 года лишения свободы условно с 2,5 года испытательного срока.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.