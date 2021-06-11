Полицейские устроили погоню за саратовцем за рулем «шестерки» без крыши

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгоградской области инспекторы ДПС отдела «Камышинский» задержали 48-летнего саратовца за рулем необычного кабриолета.
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские потребовали от водителя отечественного авто без крыши остановиться, но он не стал этого делать и попытался скрыться.
Во время погони автомобилист нарушал ПДД, создавал угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения.
В итоге инспектор выстрелил в воздух для предупреждения, а затем прострелил три колеса машины.
После этого мужчина остановился. У задержанного не оказалось водительских прав. Срок действия удостоверения истек в 2017 году. Кроме того, на машине использовались подложные госномера.
Но история не закончилась на этом. Уже в служебном автомобиле во время составления административного протокола нарушитель предложил полицейскому взятку. Тот отказался и пригрозил уголовной ответственностью. Это не помогло, и нарушитель положил на сиденье 6 тыс. рублей.
После этого материалы на мужчину отправились на стол следователям, а кабриолет уехал на штрафстоянку.
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