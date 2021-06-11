Саратовские туристы получили сильные ожоги после контакта с красивым цветком

Саратовцы получили ожоги после контакта с красивым цветком

В соцсети турист выложил пост, в котором рассказал, как получил ожоги после посещения Буркинского леса в Саратовском районе. Отдыхающие брали руками ядовитое растение.

- В прошлые выходные в нашем походе случилась трагедия. В Буркинском лесу половина группы получила ожоги от ясенца. Вот такие милые сиреневые цветочки. «Я бы нарвала их и дома в вазу бы поставила» — как сказала одна мама. Коварное растение. Особенно в жару и при ярком солнце. Стоит потрогать (в нашем случае просто коснулись) и через сутки появляется химический ожог с последующими вздутыми волдырями, зудом, обновлением кожи — все как положено при ожогах. Если понюхать — ожог легких. На фото моя рука неделю спустя — уже не такая страшная. Руководитель обжегся больше всех — поделом ему, следовало бы знать и предупредить группу. Но теперь знаем и делимся информацией, — пишет автор поста.

Региональное министерство природы по этому поводу взяло комментарий у заведующего зоологическим музеем Саратовского государственного университета, кандидата биологических наук Евгения Мельникова:

- Растение, которое принесло неприятность туристам Буркинского леса относится к семейству рутовых. Носит название ясенец. Оно опасное. Ясенец можно встретить на лужайках во многих лесах области, например, оно произрастает в Буркинском лесу и на Кумысной поляне. Это достаточно высокое растение, так что наступить на него и получить ожоги не получится, только если брать его руками.

опасность растения обусловлена высоким содержанием эфирных масел в его цветках

Биолог уточнил, что опасность ясенца обусловлена содержанием в его цветах эфирных масел, которые в жаркую и безветренную погоду при попадании на кожу вызывают ожог. Тот проявляется только через сутки после контакта.

- Мой совет — обходить это красивое растение с яркими цветами стороной. И не трогать его руками. Я часто говорю студентам, что растения и животные вооружены против хищников. Помните, незнакомый объект трогать нельзя. Он может быть опасным. Для безопасности нужно изучать растения. Чаще интересуйтесь природой, читайте о ней, приходите в зоологический музей университета, — призвал Мельников.

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