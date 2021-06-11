Серебряный фильтр саратовских разработчиков установили в новейшем российском респираторе

Сотрудники саратовского предприятия ООО «Спинполимер» разработали уникальный антибактериальный фильтрующий материал с наночастицами серебра.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве промышленности и энергетики, материал использовали при создании бактерицидного респиратора U-SAFE в Санкт-Петербурге.

Продукту присвоен класс защиты FFP2 — он защищает дыхательную систему в условиях до 12-кратного превышения предельно допустимой концентрации в воздухе раздражающих веществ — пыли, дыма, вирусов, бактерий и аллергенов.

Серийное производство начнется в середине лета.

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