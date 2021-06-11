У саратовца арестовали автомобиль за долг в полмиллиона рублей

Автомобиль арестовали. Фото УФССП по Саратовской области

В Заводском районе Саратова 50-летнего мужчины арестовали автомобиль за крупные долги.

- На счету гражданина было 29 производств о взыскании задолженности по налогам на 570 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Выяснилось, что у должника есть Ford Focus. Сначала на него наложили запрет на регистрационные действия. Но когда эта мера не возымела должного действия — автомобиль арестовали. Его продадут, если мужчина не погасит долг.

С начала года приставы Заводского района пополнили казну за счет взысканных долгов по налогам на 800 тыс. рублей

Фото УФССП по Саратовской области

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