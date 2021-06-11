Напротив храма в Саратове «Калина» сбила пенсионера

«Калина» сбила пешехода Фото: ГИБДД по Саратову

На улице Волгоградская в Кировском районе Саратова вчера днем, 10 июня, сбили пешехода.

ДТП случилось в 16:10 напротив дома №10, рядом с храмом. 44-летний водитель «Лады Калина» сбил 72-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

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