Напротив храма в Саратове «Калина» сбила пенсионера

«Калина» сбила пешехода
Фото: ГИБДД по Саратову
На улице Волгоградская в Кировском районе Саратова вчера днем, 10 июня, сбили пешехода.
ДТП случилось в 16:10 напротив дома №10, рядом с храмом. 44-летний водитель «Лады Калина» сбил 72-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
Пострадавшего госпитализировали с травмами.
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