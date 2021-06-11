«Лиза Алерт» просит помощи в поисках 43-летнего саратовца

Поисковики разместили ориентировку на пропавшего саратовца

Саратовское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместило в своем сообществе ориентировку на пропавшего жителя Волжского района Саратова.

43-летний Лаврентьев Михаил Николаевич пропал 31 мая. Поисковики сообщают приметы мужчины: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Михаил был одет в розовую рубашку в клетку, синие джинсы, на ногах у него были черные спортивные ботинки.

Инфорг поисков Анастасия: 8-967-805-73-20. Если вы где-то видели Михаила, сообщите, пожалуйста, по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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