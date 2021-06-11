«Лежачего полицейского» в Заводском районе закрепили торчащими анкерами

В Заводском районе Саратова разместили опасного для автомобилей «лежачего полицейского»

Вчера вечером в одном из саратовских сообществ в соцсети разместили фотографии расположенного в Заводском районе опасного для саратовских автомобилей «лежачего полицейского». Препятствие закреплено торчащими анкерами.

Горожанин Александр Петров уточняет адрес, по которому расположена искусственная неровность — проспект Энтузиастов, 31.

Препятствие закреплено торчащими анкерами

- Дорожники походу заключили договор с шиномонтажниками, — пишет автор поста.

Некоторые комментаторы считают, что такие анкера не принесут автомобилям вреда, но большая часть саратовцев все же обеспокоена за сохранность своих шин:

- У нас такое уже было. Сегмент резиновый отваливается, а анкеры остаются. И хана колесам, — пишет Владимир Лапкин.

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