«Лежачего полицейского» в Заводском районе закрепили торчащими анкерами

В Заводском районе Саратова разместили опасного для автомобилей «лежачего полицейского»
Вчера вечером в одном из саратовских сообществ в соцсети разместили фотографии расположенного в Заводском районе опасного для саратовских автомобилей «лежачего полицейского». Препятствие закреплено торчащими анкерами.
Горожанин Александр Петров уточняет адрес, по которому расположена искусственная неровность — проспект Энтузиастов, 31.
Препятствие закреплено торчащими анкерами
- Дорожники походу заключили договор с шиномонтажниками, — пишет автор поста.
Некоторые комментаторы считают, что такие анкера не принесут автомобилям вреда, но большая часть саратовцев все же обеспокоена за сохранность своих шин:
- У нас такое уже было. Сегмент резиновый отваливается, а анкеры остаются. И хана колесам, — пишет Владимир Лапкин.
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