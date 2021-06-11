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Происшествия11 июня 2021 9:49

В Энгельсе на берегу озера Сазанка полыхало кафе

Никто не пострадал
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Кафе выгорело на площади 40 кв. м

Кафе выгорело на площади 40 кв. м

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области сегодня ночью, 11 июня, горело кафе на берегу озера Сазанка.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вызов поступил в 03:23. Ночью там никого не было, поэтому пострадавших нет.

Площадь пожара в одноэтажном металлическом помещении составила 40 кв. м. Его тушили два расчета МЧС.

Причина возгорания устанавливается.

Пожар случился в кафе на берегу озера

Пожар случился в кафе на берегу озера

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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