В Энгельсе на берегу озера Сазанка полыхало кафе

Кафе выгорело на площади 40 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области сегодня ночью, 11 июня, горело кафе на берегу озера Сазанка.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вызов поступил в 03:23. Ночью там никого не было, поэтому пострадавших нет.
Площадь пожара в одноэтажном металлическом помещении составила 40 кв. м. Его тушили два расчета МЧС.
Причина возгорания устанавливается.
Пожар случился в кафе на берегу озера
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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