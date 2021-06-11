В Энгельсе на берегу озера Сазанка полыхало кафе

Кафе выгорело на площади 40 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области сегодня ночью, 11 июня, горело кафе на берегу озера Сазанка.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вызов поступил в 03:23. Ночью там никого не было, поэтому пострадавших нет.

Площадь пожара в одноэтажном металлическом помещении составила 40 кв. м. Его тушили два расчета МЧС.

Причина возгорания устанавливается.

Пожар случился в кафе на берегу озера Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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