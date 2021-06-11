Саратовцев напугали выползшие из унитазов змеи

Вчера, 10 июня, вечером в соцсеть выложили пост, в котором жительница Волжского района Саратова жалуется на соседа, смывшего в унитаз змей и крыс.

- Крик о помощи. Живу на Усть-Курдюмской, 11. Во вторник вечером у меня в санузле оказались два питона. Пришли по канализации. Вызывала службу спасения для того, чтоб поймали. Удалось поймать одного, спасатели же подтвердили домыслы, что это не уличная змея, а домашний питон, — пишет горожанка.

Жительница ЖК «Изумрудный» пишет, что осмотревшие змею ветеринары по клейму нашли номер телефона хозяина питона.

- Позвонили ему, и он без угрызения совести сообщил, что смыл трех змей в унитаз с крысами три дня назад, — отметила она.

Горожанка рассказывает, что первоначально потерянное из поля зрения второе пресмыкающееся вылезло впоследствии из-под дивана и шипело.

Жительница Саратова обнаружила в своем туалете двух змей

- К слову, у меня маленький ребенок, которого я теперь боюсь с рук спускать, так как не знаю, есть ли еще где-то змея и накинется ли она в случае чего.

Жительница поселка Юбилейный просит зоозащитников помочь в поисках хозяина змей:

«Данных его я не знаю, только номер телефона и то, что у нас, возможно, общий стояк. Я очень боюсь змей, два часа стояла на диване с ребенком на руках подальше от змеи и ждала спасателей».

На данный момент местонахождение третьей змеи неизвестно. Комментаторы в соцсети пишут, что стоит обратиться в правоохранительные органы с жалобой на жестокое обращение с животными и угрозу жизни

«А в чем проблема спросить у ветклиники данные владельца? Раз они уже один раз его нашли. У дома есть чат, собрать несколько крепких отцов, живущих в доме, да и поговорить с ним. О любви к животным. Или написать в полицию заявление — участок в доме, им еще легче будет узнать, где живет негодяй».

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